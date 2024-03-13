Finlandiya Başbakanı Orpo'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın "Batı ile uzun bir çatışma sürecine" hazırlandığını söyledi.

Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız Haberi Görüntüle

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirmesine ve Rusya'nın Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağını söylemesine yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Orpo, "Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor ve Avrupa'ya yönelik askeri bir tehdit oluşturuyor." dedi. Orpo, "Avrupa olarak yanıt vermezsek, bu meydan okuma önümüzdeki yıllarda tehlikelerle dolu olacak" ifadelerini kullandı.