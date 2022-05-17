Finlandiya'dan Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Son dakika... Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu çözeceğimizden eminim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma konusu gündeme gelmiş, iki ülke de NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Parlamentosu'nda hitaben yaptığı konuşmada, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile itirazları konusunda anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Niinistö, "Türkiye'den gelen açıklamalar çok hızlı değişti. Ama eminim ki yapıcı tartışmaların yardımıyla sorunu çözeceğiz." dedi.

İSVEÇ HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Diğer yandan, İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.