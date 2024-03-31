Fiorentina: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Giriş: 31.03.2024 - 00:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:44
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan müsabakayı Milan 2-1'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 47'de Loftus-Cheek ve 53. dakikada Rafael Leao attı. Fiorentina'nın tek golünü ise 50. dakikada Alfred Duncan kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan puanını 65'e yükseltti, Fiorentina ise 43 puanda kaldı.
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