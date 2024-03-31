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        Haberler Spor Futbol İtalya Fiorentina: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fiorentina: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 00:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:44
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        Milan 2. yarıda açıldı!
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        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan müsabakayı Milan 2-1'lik skorla kazandı.

        Milan'a galibiyeti getiren golleri 47'de Loftus-Cheek ve 53. dakikada Rafael Leao attı. Fiorentina'nın tek golünü ise 50. dakikada Alfred Duncan kaydetti.

        Bu sonucun ardından Milan puanını 65'e yükseltti, Fiorentina ise 43 puanda kaldı.

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