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        Haberler Magazin Fırat Tanış ile Zeynep Günay Çeşme'de - Magazin haberleri

        Fırat Tanış ile Zeynep Günay Çeşme'de

        Fırat Tanış ile yönetmen sevgilisi Zeynep Günay, yaz tatilini Çeşme'de geçiriyor. Çift, bir plajda denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 08:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 08:21
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        50 yaşındaki oyuncu Fırat Tanış ile 49 yaşındaki yönetmen Zeynep Günay, 2023'te birlikte çalıştıkları dizide tanışıp, ilişkiye başlamıştı.

        Görünen o ki Fırat Tanış ile Zeynep Günay, eşlerinden boşandıktan sonra mutluluğu birbirlerine buldu.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fırat Tanış ile Zeynep Günay ile haziran başında Çeşme'de başladıkları tatillerine devam ediyor.

        Bir plajda objektiflere yansıyan çift, sıcak havadan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        #fırat tanış
        #Zeynep Günay
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