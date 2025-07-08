Fırat Tanış ile Zeynep Günay Çeşme'de
Fırat Tanış ile yönetmen sevgilisi Zeynep Günay, yaz tatilini Çeşme'de geçiriyor. Çift, bir plajda denize girerken görüntülendi
50 yaşındaki oyuncu Fırat Tanış ile 49 yaşındaki yönetmen Zeynep Günay, 2023'te birlikte çalıştıkları dizide tanışıp, ilişkiye başlamıştı.
Görünen o ki Fırat Tanış ile Zeynep Günay, eşlerinden boşandıktan sonra mutluluğu birbirlerine buldu.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fırat Tanış ile Zeynep Günay ile haziran başında Çeşme'de başladıkları tatillerine devam ediyor.
Bir plajda objektiflere yansıyan çift, sıcak havadan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.