Fırat Tanış ile Zeynep Günay Çeşme'de

50 yaşındaki oyuncu Fırat Tanış ile 49 yaşındaki yönetmen Zeynep Günay, 2023'te birlikte çalıştıkları dizide tanışıp, ilişkiye başlamıştı.

Görünen o ki Fırat Tanış ile Zeynep Günay, eşlerinden boşandıktan sonra mutluluğu birbirlerine buldu.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fırat Tanış ile Zeynep Günay ile haziran başında Çeşme'de başladıkları tatillerine devam ediyor.

Bir plajda objektiflere yansıyan çift, sıcak havadan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.