SEVGİLİLER İLK KEZ EL ELE



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir'de bir mekân çıkışı sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Fırat Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" açıklamasını yaptı.