Fırat Tanış'tan Zihni Göktay'a ziyaret
Fırat Tanış, Zihni Göktay'ı ziyaret etti. Usta oyuncu için "Eşsiz" ifadelerini kullanan Tanış, o anı ölümsüzleştirdi
Giriş: 20.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:39
Oyuncu Fırat Tanış, usta meslektaşı Zihni Göktay'a ziyarette bulundu. Tanış, o anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.Fırat Tanış ve Zihni Göktay
78 yaşındaki Zihni Göktay ile çektirdiği fotoğrafı;"Eşsiz" notuyla yayımlayan Fırat Tanış'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
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