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        Haberler Magazin Fırat Tanış'tan Zihni Göktay'a ziyaret: Eşsiz - Magazin haberleri

        Fırat Tanış'tan Zihni Göktay'a ziyaret

        Fırat Tanış, Zihni Göktay'ı ziyaret etti. Usta oyuncu için "Eşsiz" ifadelerini kullanan Tanış, o anı ölümsüzleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:39
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        Oyuncu Fırat Tanış, usta meslektaşı Zihni Göktay'a ziyarette bulundu. Tanış, o anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

        Fırat Tanış ve Zihni Göktay
        Fırat Tanış ve Zihni Göktay

        78 yaşındaki Zihni Göktay ile çektirdiği fotoğrafı;"Eşsiz" notuyla yayımlayan Fırat Tanış'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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        #fırat tanış
        #Zihni Göktay
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