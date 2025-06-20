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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Flamengo - Chelsea: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Flamengo - Chelsea: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Brezilya ekibi Flamengo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaştığı İngiliz devi Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:38
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        Flamengo, Chelsea'yi devirdi!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Brezilya temsilcisi Flamengo, İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

        ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşılaştı.

        Müsabakada Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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        İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique, 65. dakikada Danilo ve 83. dakikada Wallace Yan'ın kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazandı.

        Chelsea'de Nicolas Jackson 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Flamengo grupta 2'de 2 yaparken, Chelsea ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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