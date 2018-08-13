Bankalara milyarlarca liralık borcunu ödeyemeyip ay başında iflas bayrağı çeken filo kiralama şirketi Fleetcorp'ta sular durulmuyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yöneticileri ortadan kaybolan şirketin mağdur ettiği kişiler bugün şirket merkezinin önünde bir eylem düzenledi. Karşılarında bir muhatap bulamayan 'Fleetcorp mağdurları', mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Peki ne oldu da binlerce adetlik araç parkını yöneten ve 3 bini aşkın müşterisi bulunan Türkiye'nin en büyük filo kiralama şirketlerinden birisi bu duruma geldi? Gelin birlikte bakalım.

BORCU KATLANDI

Bünyesinde 20 bin araç bulunan Fleetcorp'un, geçen yılın sonunda toplam 28 banka ve finans kuruluşuna 300 milyon euroluk borcu bulunuyordu. Bu borç tutarının TL karşılığı ise, euro kurundaki artışa bağlı olarak 1.2 milyar TL'den şirketin faaliyetini durdurduğunu duyurduğu 2 Ağustos 2018 tarihine kadar 1.8 milyar liraya çıktı. Bankalara vadesi geldiği halde ödenememiş olan borcu 78 milyon lirayı bulan şirket, banka ve finans kuruluşlarıyla, araç satın aldığı markalara da ödemelerini yapamayınca, bazı alacaklıların teminat mektuplarını bozması ile kepenk indirdi.

Finansal tablosu bu şekilde olan filo kiralama devi, kiralama süresi biten araçlarını da ikinci el olarak oto galerilere satıyordu. Fakat, bu araçların parasını alan şirketin yöneticileri devir işlemleri tamamlanmadan ortadan kayboldu. Durum böyle olunca da galerilere resmi satışı gerçekleşmeyen Fleetcorp'un araçları, parasını ödeyen galerilere değil, şirketin borcunun olduğu alacaklılara kalmış oldu. Anlaşılacağı üzere ortada çözülmesi zor, karmaşık bir durum var.

KİRALAYAN DA MAĞDUR

Bunun yanı sıra, batan filo kiralama devinin yarattığı bir başka mağduriyette söz konusu. Şirketlerin Fleetcorp'tan kiraladığı araçlara, kiralama süreleri henüz dolmamış olmamasına rağmen trafik ekiplerince el konulmaya başlandı. Çünkü bu araçların da sahipliği gerçekleşen iflas ile birlikte filo kiralama şirketinin alacaklı kurumlarına geçti. Böylece belirli bir süre için kiralama ücreti ödeyen kurumlar, söz konusu süre dolmadan hem araçlarından hem de ödedikleri paralardan olmuş oldu.

HUKUK BÜROSU ÇÖZECEK

Ortada çözülmesi gereken sorunlar olduğu aşikar. Bunun için de çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Habertürk Yazarı Hakan Özenen'in aktardığına göre, şirketin eski CEO’su Barbaros Çıtmacı'ya ulaşan mağdurlara, yaşadıkları mağduriyetlerin şirketin yönetimini devralan Kuveyt Finans Fon Yönetimi ve İstanbul Merkezli İçtem Hukuk Bürosunun çözeceği söylendi. Böylece, bankalar tarafından rehini kaldırılmamış araçları ihale yoluyla galericilere satan Fleetcorp'un mağdur ettiği kişiler, en azından karşılarında bir muhatap bulabilmiş oldu. Fleetcorp krizi, sektörün diğer şirketlerine yayılır mı bilinmez. Fakat bu konu önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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