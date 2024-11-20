Florence Pugh: 27 yaşında yumurtalarımı dondurmak zorunda kaldım

"AİLEM BEBEK YAPMA MAKİNESİYDİ"

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Florence Pugh; "Gidip her şeyi kontrol ettirmem gerektiğine dair ani bir duyguya kapıldım. Birkaç tuhaf rüya görmüştüm, sanırım vücudum bana bunu söylüyordu" dedi.

"Çok tuhaftı. Çünkü ailem bebek yapma makinesiydi. Annemin kırklı yaşlarında bebekleri oldu. Büyükannemin bebekleri vardı" diyen Florence Pugh; "27 yaşımda yumurtalarımı çıkarmam ve bunu hızlı bir şekilde yapmam gerektiğine dair tamamen farklı bir bilgi öğrendim. Bu biraz kafa karıştırıcı bir farkındalıktı. Gerçekten çok şanslıyım ve bunu öğrendiğim için mutluyum, çünkü çocukluğumdan beri çocuk istiyordum" ifadesini kullandı.