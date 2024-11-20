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        Haberler Dünyadan Florence Pugh: 27 yaşında yumurtalarımı dondurmak zorunda kaldım - magazin haberleri

        Florence Pugh: 27 yaşında yumurtalarımı dondurmak zorunda kaldım

        Teşhisi konulan iki hastalığı nedeniyle geçen yıl, 27 yaşındayken yumurtalarını dondurması gerektiğini öğrenen oyuncu Florence Pugh; "Bunu öğrendiğim için mutluyum. Çünkü çocukluğumdan beri çocuk istiyordum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:00
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        Ünlü oyuncu Florence Pugh, polikistik over sendromu ve endometriozis tanısı konulduktan sonra henüz 27 yaşındayken yumurtalarını dondurmak zorunda kaldığını açıkladı.

        Şimdi 28 yaşında olan oyuncu, gelecekte çocuk sahibi olma umudunu korumak için 'yumurtalarını bir an önce dondurması' gerektiği söylendiğinde bunun kendisi için akıllara durgunluk veren bir olay olduğunu itiraf etti.

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        "AİLEM BEBEK YAPMA MAKİNESİYDİ"

        Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Florence Pugh; "Gidip her şeyi kontrol ettirmem gerektiğine dair ani bir duyguya kapıldım. Birkaç tuhaf rüya görmüştüm, sanırım vücudum bana bunu söylüyordu" dedi.

        "Çok tuhaftı. Çünkü ailem bebek yapma makinesiydi. Annemin kırklı yaşlarında bebekleri oldu. Büyükannemin bebekleri vardı" diyen Florence Pugh; "27 yaşımda yumurtalarımı çıkarmam ve bunu hızlı bir şekilde yapmam gerektiğine dair tamamen farklı bir bilgi öğrendim. Bu biraz kafa karıştırıcı bir farkındalıktı. Gerçekten çok şanslıyım ve bunu öğrendiğim için mutluyum, çünkü çocukluğumdan beri çocuk istiyordum" ifadesini kullandı.

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        Hormonal bozuklukların yol açtığı polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjenleri fazla salgılamasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bu durum kadınlarda kısırlık, tüylenme, sivilcelenme gibi sonuçlara yol açabiliyor.

        Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis ise, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalık. Belirtileri arasında şiddetli adet sancısı, adet sırasında yoğun kanama, kısırlık ve cinsel ilişki sırasında ağrı bulunuyor.

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        "YAŞAM TARZIMI DEĞİŞTİRMEM GEREKTİĞİMİ ÖĞRENDİM"

        Florence Pugh, polikistik over sendromunu duyduğunu ancak bunun yaygın bir şey olduğunu düşünmediğini itiraf etti.

        Pugh, hastalığıyla ilgili şunları ekledi: Sonra tabii sizde de bu hastalığın olduğunu anlıyorsunuz ve yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiğini, proaktif (çoğunlukla olumsuz bir şeyin olmasını beklemek yerine, yapılan erken değişikliklerle durumu kontrol altına almak) olmanız ve geleceğe yönelik düşünmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz.

        #Florence Pugh
        #yumurta dondurma
        #polikistik over sendromu
        #çikolata kisti
        #endrometriozis
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