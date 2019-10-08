Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştıracak Fonmatik Robo'yu hayata geçirdi. Fonmatik ile Anadolu Hayat müşterileri fon uzmanı olmaya gerek duymadan birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun şekilde bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları Fonmatik ile sadece karakter testi yapacak ve çıkan sonucu göre 1 yıl boyunca Fonmatik bu kişinin fonlarını piyasa koşullarına göre yönetecek. FonMatik Robo, eşinizin doğum gününde onu nereye götüreceğinizi, lüks bir restaurantta asansör bozulduğunda ne yapacağınızı veya yağmurlu havada işe nasıl gideceğinizi sorup verdiğiniz cevaba göre sizin yatırım stratejinizi oluşturuyor. 3 ayda bir fon ve piyasa koşullarına bakıp fon değişiklikler yapacak. 5 yıldır üzerinde çalışılan Fonmatik yapılan testlerde diğer fonlardan 1 ile 3 puan daha fazla getiri sağladı. Yapılan çalışmaya göre fon getirilerinin yüzde 90'ı fon seçimine geri kalan yüzde 10'u fon yöneticisinin becerisine bağlı. Bu nedenle yatırımcı karakterine uygun fon seçimi yapan ve sunu da piyasa koşullarına göre değiştiren robot yazılımlara tüm dünyada büyük önem veriliyor.

TAM OTOMATİK YAPI

Fonmatik diğer yapay zeka çözümlerine göre hiç insan müdahalesi olmaması ile ayrışıyor. Türkiye’de ilk defa Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, İş Portföy uzmanlığıyla hayata geçirilen FonMatik Robo getirilerini de düzenli olarak kullanıcı ile paylaşıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetle Fonmatik Robo, önce bir anket aracılığıyla katılımcıların risk profilleri ve yatırımcı karakterlerini belirliyor. Ardından katılımcı, fon dağılım değişiklik hakkını Anadolu Hayat Emeklilik’in emeklilik fonlarını yöneten portföy yönetim şirketi İş Portföy’e devrediyor ve İş Portföy, karakter testinin sonucuna göre fon dağılımını belirliyor. Katılımcı kendisine sunulan düzenli raporlarla hem mevcut birikimini hem de emeklilikte elde edeceği tahmini birikimi görebiliyor, fonlarının getirilerini FonMatik Robo öncesi ve sonrası olarak karşılaştırabiliyor.

ÜCRETSİZ HİZMET

Bu hizmetle katılımcıların birikimlerini, yatırım beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Nihayetinde en temel amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak. Bu hizmeti sunmadan önce, yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen katılımcılarımızın yüzde 90’ının fon dağılım değişiklik hakkını kullanmadığını gözlemledik. Fon dağılımının değiştirilmeme sebeplerini araştırdığımızda katılımcıların finansal piyasalardaki gelişmeleri çoğunlukla takip etmediğini, takip etseler dahi gelişmeler sonucunda harekete geçme konusunda çekinceleri olduğunu ve bunların başında birikimlerini kaybetme korkusunun geldiğini tespit ettik. Uzun vadeli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik sisteminde birikimlerini, yatırım beklentilerine uygun fonlarda değerlendirerek getirilerini onlar adına düzenli olarak takip etmenin müşterilerimize sağlayacağı faydaya odaklandık. Böylece finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun yatırımlarına yön vermek ya da piyasalardaki gelişmelere göre harekete geçmekte tereddüt eden müşterilerimizi hedefleyerek FonMatik ROBO hizmetimizi hayata geçirdik. FonMatik ROBO’nun kendileri adına uygun fon dağılımını belirleyip piyasalardaki güncel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde fon dağılım değişikliği yapmasına onay veren katılımcılarımızı, bu profesyonel ve pratik çözüm sayesinde güncel birikim ve getirileri hakkında da düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

MODEL 5 YILDIR KULLANILIYOR

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise konuyla ilgili olarak; “Fonmatik Robo, yatırım danışmanlığı alanında bir ilki gerçekleştirerek BES katılımcılarının fon yöneticisi olacak. İş Portföy olarak 5 yıldır kullandığımız bu modeli, Fonmatik Robo aracılığıyla tüm Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerine sunuyoruz” diye konuştu. Anadolu Hayat Emeklilik bireysel emeklilik katılımcıları, internet sitesindeki online işlemler bölümünden ya da mobil şubeden giriş yaparak bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerinin FonMatik Robo tarafından yönetilmesine onay verebilir, akıllı fon yönetimi hizmetinden ücretsiz olarak hemen faydalanmaya başlayabilirler.