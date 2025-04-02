Forbes 2025'in milyarder ünlülerini açıkladı

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi Forbes'un dünyanın en çok para kazananlar listesine 2025'te giren 17 ünlü isim var. Bu yıl 14 ünlü, daha önceden aldıkları milyarder ünvanıyla listeye döndü.

Bir çoğunun net servetinin arttığı görüldü. Arnold Schwarzenegger gibi yıldızlar da dahil olmak üzere listeye ilk kez giren yeni milyarderler de var.

2025'in milyarder ünlüleri ve servetleri şöyle:

Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)

Serveti: 1.1 milyar dolar

Jerry Seinfeld (yeni milyarder)

Serveti: 1.1 milyar dolar

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Dick Wolf

Serveti: 1.2 milyar dolar

Geçen yıl da serveti 1.2 milyar dolardı.

Bruce Springsteen (yeni milyarder)

Serveti: 1.2 milyar dolar

LeBron James

Serveti: 1.3 milyar dolar

Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık serveti vardı.

Tiger Woods

Serveti: 1.4 milyar dolar

Geçen yıl serveti 1.3 milyar dolardı.

Rihanna

Serveti: 1.4 milyar dolar

Geçen yıl da serveti 1.4 milyar dolardı.

Tyler Perry