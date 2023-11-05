Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Kasım 2023 F1 puan durumu
Formula 1'de 2023 sezonunun 19. yarışı için artık beklenen gün geldi çattı. Bugün Brezilya'da gerçekleştirilecek Grand Prix'de, son şampiyon Hollandalı sürücü ve lider Max Verstappen, pol pozisyonunda yer alacak. Merakla beklenen yarışa saatler kala; Formula 1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtlarını ve güncel puan durumunu derledik!
Formula 1'de Brezilya GP için artık heyecan dorukta. Bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Max Versttappen, liderliğini pekiştirmek için yarışacak. İşte, motorsporları dünyasında şimdiden gözlerin çevrildiği F1 Brezilya yarışına dair tüm ayrıntılar...
FORMULA 1 BREZİLYA GP NE ZAMAN?
Formula 1'de 2023-2024 sezonu Brezilya Grand Prix'si ile 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 20:00’da başlayacak.
FORMULA 1 BREZİLYA HANGİ KANALDA?
Yarışseverler Formula 1 Brezilya GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)
1- M.Versttappen - 433 Puan
2- S.Perez - 224
3. L.Hamilton - 194
4- F.Alonso - 183
5. C.Sainz Jr. - 153
2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)
1- RedBull - 657
2- Mercedes - 326
3- Ferrari - 298
4- Aston Martin - 230
5- McLaren - 219