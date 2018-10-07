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Formula 1'de Hamilton üst üste 4. kez birinci oldu

Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya Grand Prix'sini kazanarak art arda 4. yarış galibiyetini elde etti

07 Ekim 2018 Pazar, 12:14 | Güncelleme: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek üst üste 4'üncü, sezonun 9'uncu, kariyerinin 71'inci şampiyonluğunu yaşadı.

Mercedes'ten Fin pilot Valtteri Bottas'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanında Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise 6. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 331'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, Vettel ile arasındaki farkı 67'ye çıkardı. İki sürücüyü, 207 puanla Bottas ve 196 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen izledi. 

Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si, 21 Ekim'de yapılacak. 

İLK 10

Japonya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Sebastian Vettel (Ferrari)

7. Sergio Perez (Racing Point Force India)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

10. Carlos Sainz (Renault)

PİLOTLAR KLASMANI 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 331 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 264

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196

5. Max Verstappen (Hollanda): 173

TAKIMLAR KLASMANI 

1. Mercedes: 538 puan 

2. Ferrari: 460

3. Red Bull: 319

4. Renault: 92

5. Haas: 84

 

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