Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise 15 Haziran Pazar günü (yarın) TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.