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        Haberler Dünyadan Francis Ford Coppola, George Lucas'a 'Altın Palmiye Onur Ödülü'nü takdim etti - Magazin haberleri

        Francis Ford Coppola, George Lucas'a 'Altın Palmiye Onur Ödülü'nü takdim etti

        'Yıldız Savaşları' serisinin yönetmeni George Lucas, bu yıl Cannes'da 'Altın Palmiye Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü takdim eden meslektaşı ve dostu Francis Ford Coppola, "Film tarihi, hikâye tarihi, iş tarihi ve şimdi de Fransa'da tarih yazdı" dedi. Lucas da teşekkür konuşmasında; "Ben sadece filmler yapan bir çocuğum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:57
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        Son filmi 'Megalopolis'in galası bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapılan 'Yıldız Savaşları' serisinin usta yönetmeni 80 yaşındaki George Lucas, 'Onursal Altın Palmiye' ödülünü aldı. Ödülü, Lucas'a bir başka bir usta yönetmen 85 yaşındaki Francis Ford Coppola takdim etti.

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        George Lucas ödülü almadan önce ismi anons edildiğinde dakikalarca ayakta alkışlandı. Gözleri dolan Lucas, sahnede yönetmen dostu Francis Ford Coppola ile kucaklaştı.

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        "FRANSA'DA TARİH YAZDI"

        Francis Ford Coppola konuşmasında, 1968'de 'Finian's Rainbow' filminin setinde kendisini takip eden George Lucas ile ilk karşılaşmasını anımsattı.

        “Benim neslimden birinin olmasından memnun oldum ve ona her gün gelmesini önerdim, ancak tek bir şartla: Her gün harika bir öneriyle gelmesi ve bunu sürekli olarak yapması. Bununla birlikte ömür boyu sürecek bir birliktelik başladı" diyen Coppola, “Durmadan devam etti; film tarihi, hikaye tarihi, iş tarihi ve şimdi de Fransa'da tarih yazdı” diye konuştu.

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        Francis Ford Coppola ayrıca George Lucas'ın bir film uyarlaması önerdiğinde 'Flash Gordon' çizgi romanının sahipleri tarafından reddedildiğinden de bahsetti ve “Bana baktı ve dedi ki, 'Kendi filmimi yapacağım, adını Yıldız Mücadeleleri veya Yıldız Savaşları falan koyacağım. Öyle de yaptı ve bu süreçte her şeyi riske attı. Tebrikler George, sadece ben ve arkadaşların olarak seninle gurur duymuyoruz, aynı zamanda dünya da burada, seni onurlandırmaktan gurur duyuyor" ifadesini kullandı.

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        "FİLM YAPAN BİR ÇOCUĞUM"

        George Lucas, ödülü kabul ederken, "Hepinize ne kadar teşekkür etsem az, çünkü ben sadece California, Modesto'da bir bağda büyüyen, Francis ile San Francisco'da filmler yapan bir çocuğum" dedi.

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        İki dost olan Coppola ve Lucas uzun yıllar birlikte çalıştı. 1988'de çekilen Tucker (Tucker: The Man and His Dream) filminin yönetmeni Ford Coppola, yürütücü yapımcısı ise George Lucas'tı

        #Francis Ford Coppola
        #George Lucas
        #Cannes Film Festivali
        #altın palmiye
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