Francis Ford Coppola'nın sette figüranları öptüğü görüntüleri ortaya çıktı

Variety Dergisi, bu uygunsuz davranışlara tanık olanların öpüşme iddiasını doğrulayan iki görüntü elde etti. Söz konusu görüntüleri, bir ekip üyesi çekmişti ve Francis Ford Coppola, gece kulübü sahnesinde figüranlık yapan kadınları öperken görülüyordu.

İddiaya göre Francis Ford Coppola, yönetmenliğini yaptığı filmin setinde birkaç kadını öpmek ve kucaklamak için yerinden fırlıyordu. Çoğu zaman istemeden de olsa kendini çekimin içine sokuyor ve böylece çekimi bozuyordu.

Setten bir kaynak, bu davranışı "alışılmadık" olarak nitelendirdi.