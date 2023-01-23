Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Franck Finance-Madureira Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Uzun Metraj Film Program Di̇rektörü oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Uzun Metraj Film Program Di̇rektörü Franck Finance-Madureira oldu. Finance-Madureira, festivalin festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ile yakın işbirliği içinde çalışacak

Franck Finance-Madureira Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Uzun Metraj Film Program Di̇rektörü oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇’nin Uzun Metraj Fi̇lm Program Di̇rektörü Franck Finance-Madureira olduğu duyuruldu. Finance-Madureira, festivalin uzun metraj film programı ve jüri yapısını oluşturmak için Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

Franck Finance-Madureira
Franck Finance-Madureira

Franck Finance-Madureira kimdir?
Sinema yazarı ve eleştirmeni olan Franck Finance-Madureira, yaşamını Paris ve Lizbon’da sürdürüyor. Fransızca yayınlanan FRENCHMANIA';nın baş editörü olan Finance-Madureira, aynı zamanda TÊTU dergi ve web sitesi için sinema ve kültür yazıları yazıyor. Aynı zamanda 2010'da kurucusu olduğu Cannes Film Festivali, QUEER PALM'in başkanlığını sürdürüyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sanatın ve bilimin çarpıcı dilini kullanarak insan hak ve özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan, sosyo-kültürel yaşamın zenginleşmesine çalışan tematik bir festivaldir. İlk kez 2011'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öncülüğü ile başlayan film festivali dünya sinemasından örneklerle adalet konulu filmleri seyirci ile buluşturarak sinema,hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturmuştur. Bilimsel bir platformla sinema dünyasını bir araya getiren tematik film festivali özelliğini koruyan festival, her yıl İstanbul’da akademisyenlerin, sinemacıların ve sinemaseverlerin katılımıyla izleyicinin adalet konusunda düşünmesini, tartışmasını ve gelecek için kararlar almasını teşvik etmektedir. Akademik katılım ile yapılan festival her yıl ele alınan adalet konularında yapılan sunumlardan oluşan bir kitap yayınlayarak, adalet tartışmalarını kalıcı olmasına çalışmaktadır.

Prof. Dr. Bengi Semerci - Prof. Dr. Adem S&ouml;z&uuml;er
Prof. Dr. Bengi Semerci - Prof. Dr. Adem Sözüer

HERKES İÇİN ADALET
Uluslararası yarışmalar, uluslararası akademik program ve film gösterimlerinin yanı sıra, film endüstrisine yönelik hazırladığı VisionIST Endüstri Günleri ile genç sinemacıları desteklemek ve sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için çaba harcamaktadır. Festivalin 13 yıldır sürdürdüğü mottosu 'Herkes için Adalet'tir. Festivalin 12'nci yılında jüri başkanlığını, 2012'de Berlinale’de 'Just the Wind' filmiyle Gümüş Ayı kazanmış olan Bence Fliegauf’un yaptığı uzun metraj film jürisi, 12'nci Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj En İyi Film Ödülü’nü Alexandru Belc tarafından yönetilen 'Metronom' filmine, jüri özel ödülünü ise Emin Alper’in yönettiği 'Kurak Günler'e vermişti.
13'ncü Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇, 17 - 23 Kasım 2023 arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berat Efe Parlar'ın acı günü - Magazin haberleri
MAGAZİN Annesini kaybetti
Özge Özpirinçci düzgün fiziğiyle büyüledi! Katıldığı davetin gözde ismi oldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Özge Özpirinçci düzgün fiziğiyle büyüledi!
Berrak Tüzünataç’tan “Yok artık” dedirten kombin! Güzel ismin gönderilerine ünlüler bile akın etti! - Magazin haberleri
MAGAZİN Berrak Tüzünataç’tan “Yok artık” dedirten kombin!
Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Melis Sezen davette fırtınalar estirdi!
Selin Şekerci'den iddialı pozlar! Ünlü ismin gönderilerine alevli emojiler yağdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Selin Şekerci'den iddialı pozlar!
Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu!
Hollywood yıldızı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor! 56 yaşındaki Selma Hayek iddialı pozuyla adından söz ettirdi!
MAGAZİN Kim der ki 56 yaşında!
Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
MAGAZİN Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor
Tuba Büyüküstün'den nostaljik paylaşım! Ünlü oyuncu 22 yaşındaki halini yayınladı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Tuba Büyüküstün'den nostaljik paylaşım!
Yaşını duyanlar inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.