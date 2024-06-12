Françoise Hardy hayatını kaybetti
1960'lı yıllara damga vuran Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında hayata veda etti. Hardy, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu
1962'de başladığı müzik kariyerinde 'Tous les garçons et les filles' şarkısıyla uluslararası üne kavuşan Fransız şarkıcı Françoise Hardy'den acı haber geldi.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcının ölümünü, oğlu Thomas Dutronc duyurdu. Dutronc, acı haberi sosyal medya hesabından "Annem gitti" sözleriyle duyurdu.
2004'ten beri birçok farklı türde kanserle mücadele eden Françoise Hardy, ötanazinin en sıkı savunucularından biri haline gelmişti.
Françoise Hardy, kariyeri boyunca Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Patrick Modiano gibi isimlerle birlikte çalışmıştı.
Fotoğraflar: Avalon, Mega