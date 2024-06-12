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        Haberler Dünyadan Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Françoise Hardy hayatını kaybetti 

        1960'lı yıllara damga vuran Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında hayata veda etti. Hardy, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:45
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        1962'de başladığı müzik kariyerinde 'Tous les garçons et les filles' şarkısıyla uluslararası üne kavuşan Fransız şarkıcı Françoise Hardy'den acı haber geldi.

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        Uzun süredir kanser tedavisi gören Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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        Ünlü şarkıcının ölümünü, oğlu Thomas Dutronc duyurdu. Dutronc, acı haberi sosyal medya hesabından "Annem gitti" sözleriyle duyurdu.

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        2004'ten beri birçok farklı türde kanserle mücadele eden Françoise Hardy, ötanazinin en sıkı savunucularından biri haline gelmişti.

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        Françoise Hardy, kariyeri boyunca Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Patrick Modiano gibi isimlerle birlikte çalışmıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega

        #Françoise Hardy
        #kanser
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