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        Haberler Dünyadan Frank Sinatra ölümünden yıllar sonra en çok dinlenenler arasına girdi

        Frank Sinatra ölümünden yıllar sonra en çok dinlenenler arasına girdi

        Efsanevi şarkıcı Frank Sinatra, 'Ultimate Christmas' adlı albümüyle ölümünden yıllar sonra ilk kez Billboard 200'ün ilk 10'una girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:24
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        Küllerinden doğdu
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        Frank Sinatra, ölümünden yıllar sonra zirveye geri döndü. Sinatra'nın yaşamı boyunca 8 albümü yayınlandı, 1998'deki ölümünden sonra ise derleme albümleri çıkarıldı.

        Efsanevi şarkıcı, Aralık 2017'de çıkarılan 'Ultimate Christmas' adlı albümüyle yıllar sonra ilk kez Billboard 200'ün ilk 10'una girdi.

        Daha önce 12'nci sıraya kadar yükselen albüm, listedeki 52'nci haftasında ilk 10'a girmiş oldu.

        1915 doğumlu olan Frank Sinatra, 1998'de hayatını kaybetti, ancak müzik mirası yaşatılmaya devam ediyor.

        ABD'li sanatçı, sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan popüler bir şarkıcıydı.

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        Başlarda grup şarkıcılığı yapan Sinatra, 1942'de bir radyo programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ABD çapında ünlendi.

        Frank Sinatra, sinemadaki ilk önemli rolünü 'Higher and Higher' filminde oynadı. 1940'lar boyunca çeşitli müzikal filmlerde rol aldı.

        1953'te 'From Here Eternity’de şarkı söylemeden canlandırdığı Angelo Maggio rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu başarısının ardından sinemadaki konumunu pekiştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen 1990'lı yıllarda hâlâ konser veriyordu.

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