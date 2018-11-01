Fransa'nın bazı bölgelerinde son yıllarda ciddi oranda kolsuz ve bacaksız bebekler doğuyor. Bu sorunla ilgili olarak ülke genelinde soruşturma başlatıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Fransa'nın Kamu Sağlığı Kurumu Genel Müdürü, soruşturmanın sonuçlarının üç aydan daha kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Soruşturma, 2000 ile 2014 yıllarında kolsuz ve bacaksız doğan 18 bebek üzerinde yoğunlaşıyor.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn da bebeklerin kolsuz ve bacaksız doğmasına neyin sebep olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Bakan, "Sadece ben değil, bütün Fransa bu yanıtı bekliyor. Hiçbir olasılığı dışlamıyoruz, çevresel nedenler etken olabilir. Hamile kadınların yedikleri veya kokladıkları bir şey neden olmuş olabilir. Vatandaşlarımızdan hiçbir şey gizlemeyeceğiz. Fransa'daki çevre örgütleri, sakat doğumlara tarımda kullanılan pestisitlerin neden olduğunu savunuyor. Çünkü çocukları sakat doğan kadınlar arasındaki tek bağlantı mısır ve ayçiçeği tarlalarının yakınlarındaki kırsal bölgelerde yaşamaları.

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