Fransa'dan yeni Ukrayna açıklaması

Lecornu konuk olduğu BFMTV kanalında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını ifade eden Lecornu, 3 Fransız firmanın, Ukraynalı firmalarla Ukrayna'da dron parçaları gibi askeri malzeme üretmek için ortaklık kuracaklarını duyurdu.

İlerleyen zamanlarda bu firmaların, mühimmat da üretebileceğine işaret eden Lecornu, Fransız ordusu için 200 adet Aster füzesi sipariş edildiğini belirtti.