ABD ve Fransa'dan 'iş birliği' vurgusu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna ve güvenlik konuları başta olmak üzere, enerji, nükleer caydırıcılık, uzay, sağlık gibi birçok konuda işbirliğinin sürdürülmesi mesajı verildi.

Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Biden, törende Fransa'yı "en eski müttefikimiz, özgürlük davasındaki sarsılmaz ortağımız" ifadeleriyle karşıladı.

ABD Başkanı, "Fransa ve ABD, Vladimir Putin'in işgal hırsıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Biden, Vladimir Putin ile temasa geçme planı olmadığını, ancak Ukrayna'daki savaşı sona erdirmekle ilgilenirse ve yalnızca NATO müttefikleriyle istişare halinde, Rusya lideriyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron da, iki ülkenin okyanusun her iki yakasındaki demokrasileri korumak ve Ukrayna'daki savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçlarına birlikte göğüs germek konusunda ortak bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Biden, Macron ile Fransa'nın ABD'de yakın zamanda kabul edilen Enflasyon Düşürme Yasası'ndan kaynaklanan ticaret sorunlarına ilişkin endişeleri hakkında ayrıntılı görüşmeler yaptığını söyledi.

ORTAK BİLDİRGEDE 'İŞBİRLİĞİ' VURGUSU

Görüşmenin ardından ABD ve Fransa ortak açıklama yayımladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki derin bağların bir kez daha vurgulandığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, güvenliğin güçlendirilmesi ve dünya genelinde refahın artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokratik değerlerin korunması konusunda ortak vizyonu paylaştı." ifadesine yer verildi.

RUSYA'YA KINAMA

Açıklamada, Avrupa'ya yönelik ya da küresel tehditlere karşı kolektif güvenlik ve savunma konularının ele alındığı aktarıldı.

Ukrayna meselesinin de görüşmenin ana maddelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesine yer verildi.

Ortak bildiride iki lider, Rusya'yı Ukrayna'da "hem düzenli silahlı kuvvetleri hem de vekilleri tarafından işlenen geniş çapta belgelenmiş zulüm ve savaş suçlarından" sorumlu tutmaya kararlı olduklarını belirtti.

Rusya'nın yasa dışı ilhaklarının da kınandığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Çin'in insan haklarına saygı da dahil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okuması konusunda koordineli hareket edeceklerinin belirtildiği açıklamada, iki lider Hint-Pasifik ve Afrika bölgelerinde işbirliği vurgusu yaparken Suriye'de insani yardımların sürmesi ve DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi, İran'daki insan hakları ihlallerine de gerekli tepkilerin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada nükleer caydırıcılık, nükleer silahsızlanma, ekonomi, teknoloji, ticaret, tedarik zinciri, uzay, enerji, iklim, biyo çeşitlilik, finans, küresel sağlık ve gıda güvenliği, demokrasi ve insan hakları, siber güvenlik, dezenformasyon, eğitim, bilim gibi alanlarda işbirliği taahhüdüne yer verildi.

Fotoğraf: AP