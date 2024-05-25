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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransada PSG ile Lyon taraftarları arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı - Futbol Haberleri

        Fransa'da PSG ile Lyon taraftarları arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı

        Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon takımları arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavgada 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:07
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        Fransa'da olay! 20 taraftar yaralandı
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        Ulusal basındaki haberlere göre, bu akşam yapılacak Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

        Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

        Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

        Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.

        Valilik olaya ilişkin kriz masası kurdu.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir grup otobüse doğru farklı cisimler fırlatırken, yanan otobüslerden dumanlar çıktı.

        Fransa Kupası final maçını statta izlemesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, taraftarlar arasında çıkan "çatışmaları" sert bir dille kınadı.

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