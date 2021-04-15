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Sır perdesi aralanıyor... 'Ölüler kenti'nde büyük keşif 0:00 / 0:00

DHA

Fransız'da arkeologları şaşırtan bir keşfe imza atıldı.

DHA'nın haberine göre Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü´ne (INRAP) bağlı arkeologlar, antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa´nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti.

ÖLÜLER KENTİ OLARAK DA BİLİNİYOR

Arkeologlar, 'ölüler kenti' olarak adlandırılan bölgede bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlıktaki bedenlerin ise çömleklerin içerisinde olduğu belirtildi.

Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı.

Kazıda bulunan eserlerin Roma dönemine ait olduğu görünse de, arkeologlar bunların Vizigotlar veya bölgenin daha sonraki sakinleri tarafından yeniden tasarlanmış olabileceğini düşünüyor.

Bulunan 40 tabut sayesinde kasabanın sırlarla dolu geçmişinin çözülebileceğine inanılıyor.