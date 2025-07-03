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        Haberler Spor Transfer Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'den Evann Guessand’a rekor teklif hazırlığı! - Fenerbahçe transfer haberleri 2025 Temmuz - Futbol Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'den Evann Guessand'a rekor teklif hazırlığı!

        Transfer sezonunu Jhon Duran hamlesiyle açan Fenerbahçe, transferde durmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler, Nice'in golcüsü Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için şartlarını zorluyor. Fransız basını, Fenerbahçe'nin, Guessand için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:17
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        Yeni sezon güçlü bir kadroyla girerek şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

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        Sezona Jhon Duran transferi ile giren Fenerbahçe, ikinci golcü için de girişimlerini hızlandırdı.

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        L'Équipe’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Nice'in genç forveti Evann Guessand’ı kadrosuna katmak için 25 milyon Euro ödemeye hazır.

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        Daha önce çıkan haberlerde, sarı-lacivertlilerin Guessand için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilmişti.

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        Haberde Fenerbahçe’nin oyuncuya uzun süredir ilgi duyduğu ve teknik direktör José Mourinho’nun da transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. Evann Guessand’ın gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve geleceğiyle ilgili en doğru kararı vermek istediği bilgisi de paylaşıldı.

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        BRIGHTON VE ROMA DEVREDE

        Ayrıca İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton ve Serie A temsilcisi Roma’nın da oyuncu için devrede olduğu ifade edildi.

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        EVANN GUESSAND KİMDİR?

        Guessand, son yıllarda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 yılında Nice U19 takımından Nice B’ye yükselen genç oyuncu, kısa sürede kulübün dikkatini çekerek 2020 yılında A takıma dahil edildi. Aynı yılın Eylül ayında, gelişimini sürdürmesi amacıyla İsviçre’nin Lausanne-Sport takımına kiralandı. Burada gösterdiği performansla öne çıkan Guessand, 2021 yılında Nice’e geri döndü.

        2022-2023 sezonunda Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a kiralanan oyuncu, burada geçirdiği sezonun ardından tekrar Nice’e döndü. Kulüp kariyerinde toplam 213 maça çıkan Guessand, 42 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Bu maçların 109’u Nice formasıyla gerçekleşti; bu süreçte 21 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Nantes formasıyla ise 44 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı.

        Mart 2025 itibarıyla 25 milyon Euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşan Evann Guessand, aynı zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da giyiyor. Milli takımda şu ana kadar 8 maça çıkan forvet, 1 gol kaydetti.

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