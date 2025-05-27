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        Haberler Magazin Fulya Zenginer'den trafik kazası sonrası "Adım çıkacaktı" paylaşımı - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer'den trafik kazası sonrası "Adım çıkacaktı" paylaşımı

        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, eşiyle birlikteyken arkadan çarpan bir aracın neden olduğu ufak bir trafik kazası geçirdi. Geçtiğimiz aylarda video çekerken depreme yakalanan Zenginer, kaza videosunda da bu duruma değinerek espri yaptı; "Tam video çekecektim, iyi ki çekmedim yoksa adım çıkacaktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:49
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        Traik kazası sonrası "Adım çıkacaktı" paylaşımı
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        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte trafikte talihsiz bir kaza yaşadı. Aracın direksiyonunda eşi Kuntay Tarık Evren’in bulunduğu sırada, başka bir otomobil onların aracına arkadan çarptı. Neyse ki kazada kimse yara almadı.

        Yaşanan talihsiz anları sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer, "Abi sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" ifadelerini kullandı.

        Daha önce 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme video çektiği anlarda yakalanan Zenginer, kaza sonrası "Adım çıkacaktı" başlığıyla bir video yayınladı.

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        Paylaştığı videoda geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya" diye konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Fulya Zenginer Evren
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