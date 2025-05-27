Fulya Zenginer'den trafik kazası sonrası "Adım çıkacaktı" paylaşımı

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte trafikte talihsiz bir kaza yaşadı. Aracın direksiyonunda eşi Kuntay Tarık Evren’in bulunduğu sırada, başka bir otomobil onların aracına arkadan çarptı. Neyse ki kazada kimse yara almadı.

Yaşanan talihsiz anları sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer, "Abi sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Daha önce 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme video çektiği anlarda yakalanan Zenginer, kaza sonrası "Adım çıkacaktı" başlığıyla bir video yayınladı.

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Paylaştığı videoda geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya" diye konuştu.