Fulya Zenginer: Geleneksel yıl dönümü pozlarımız

Zenginer, yaptığı bu paylaşımda oğlu Milan'ın huysuzlandığını belirterek, "5 yıllık geleneksel yıl dönümü pozlarımız. (Bu sene ailenin bir ferdi istifa etmek istedi, o yüzden ilk fotoğrafta tatlar biraz kaçık.) 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024. Bu sene Tarçın ve Wendy de durmamış, belli ki fotoğrafta yoklar" notunu düştü.