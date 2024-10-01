Fulya Zenginer: Geleneksel yıl dönümü pozlarımız
Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile evliliklerinin 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla adeta zamanda yolculuk yaptı
2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022'de oğlu Milan'ı dünyaya getirdi.
Zenginer, evliliklerinin 5'inci yılını kutladığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
Ünlü oyuncu ve eşi, evliliklerinin 1'inci yılından beri evlerinin salonlarında baş başa, köpekleriyle ve 2 yıl önce kucaklarına aldıkları oğulları ile birlikte geleneksel pozlarını paylaştı.
Zenginer, yaptığı bu paylaşımda oğlu Milan'ın huysuzlandığını belirterek, "5 yıllık geleneksel yıl dönümü pozlarımız. (Bu sene ailenin bir ferdi istifa etmek istedi, o yüzden ilk fotoğrafta tatlar biraz kaçık.) 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024. Bu sene Tarçın ve Wendy de durmamış, belli ki fotoğrafta yoklar" notunu düştü.
Fotoğraflar. Instagram