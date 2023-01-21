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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu

Sevgilisi Berkun Oya ile ilk kez anne-baba olmaya hazırlanan Funda Eryiğit'ten yeni fotoğraf geldi. Hamile olan oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü

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  • Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu! "Yakında evlenebilirim" demişti - Magazin haberleri

    Oyuncu Funda Eryiğit, senarist ve yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşıyor. Oya ile ilişkisinden ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eryiğit'ten yeni fotoğraf geldi.
  • Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu! "Yakında evlenebilirim" demişti - Magazin haberleri

    İLK FOTOĞRAF

    Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununda rol alan Funda Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takpçileriyle paylaştı. Bebek bekleyen ünlü oyuncunun gün geçtikçe belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı. Heyecanı artan Funda Eryiğit'in ilk karnı burnunda pozu ilgi gördü.
  • Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu! "Yakında evlenebilirim" demişti - Magazin haberleri

    "KISA BİR ZAMAN İÇİNDE İMZAYI ATARIM"

    38 yaşındaki Eryiğit, geçtiğimiz haftalarda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlamıştı. Erkek bebek beklediği konuşulan oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.
  • Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu! "Yakında evlenebilirim" demişti - Magazin haberleri

    "BANA ÇOK CEZBEDİCİ GELİYOR"

    Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" cevabını vermişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram

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