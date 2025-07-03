Futbol dünyası yasta: Kulüplerden Diogo Jota paylaşımları!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti.

Jota'nın vefatı spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılanırken, kulüplerden art arda paylaşımlar geldi.

LIVERPOOL: JOTA'NIN TRAJİK ÖLÜMÜYLE SARSILDIK

"Kulübümüze, 28 yaşındaki futbolcunun İspanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından kardeşi Andre ile birlikte vefat ettiği bilgisi verildi. Liverpool FC şu anda başka bir yorum yapmayacak ve Diogo ve Andre'nin ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve kulüp personelinin bu akıl almaz kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep edecektir. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

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Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU: TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYIP

"Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın bu sabah İspanya'da ölümüyle sarsıldı.

A Milli Takım formasını 50'ye yakın kez giyen Diogo Jota, fantastik bir oyuncudan çok daha fazlası, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, neşesi bulaşıcı, camiada referans gösterilen sıra dışı bir insandı.

Kendi adıma ve Portekiz Futbol Federasyonu adına, Diogo ve André Silva'nın ailelerine ve arkadaşlarına, ayrıca oyuncuların sırasıyla forma giydiği kulüpler olan Liverpool FC ve FC Penafiel'e en derin taziyelerimi iletiyorum. Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve André Silva'nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına geliyor ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." REKLAM A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025 PORTO: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ "Porto Futbol Kulübü yas tutuyor. Diogo Jota'nın ve aynı zamanda gençlik kategorilerinde sporcumuz olan kardeşi André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi şok ve derin bir üzüntüyle iletiyoruz. Nur içinde yatsın." O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z — FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025 FENERBAHÇE: VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE DUYDUK "Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte.

Nur içinde yatsın." We are deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota.



Our thoughts are with his family, loved ones, teammates and everyone at @LFC during this incredibly difficult time.



Rest in peace. pic.twitter.com/7DICm3aXad — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2025 UEFA: AVRUPA FUTBOL CAMİASI ADINA BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ "Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte." REKLAM On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0 — UEFA (@UEFA) July 3, 2025 GALATASARAY: JOTA'NIN TRAJİK VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK: "Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk. Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor." We are extremely saddened to hear the tragic passing of Diogo Jota.



Everyone at Galatasaray SK extends their condolences to his family, friends and the whole club of @LFC 🙏 pic.twitter.com/wt1NeYofqI — Galatasaray EN (@Galatasaray) July 3, 2025 PREMIER LİG: FUTBOL SONSUZA KADAR ÖZLENECEK BİR ŞAMPİYONU KAYBETTİ "Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P — Premier League (@premierleague) July 3, 2025 TRABZONSPOR: KALBİMİZ JOTA'NIN VEFATINDAN DOLAYI YAS TUTAN HERKESLE "Kalplerimiz Liverpoolve Diogo Jota'nın kaybından dolayı yas tutan herkesle birlikte." REKLAM Our hearts go out to @LFC and everyone mourning the loss of Diogo Jota. — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2025 BEŞİKTAŞ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK "Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.