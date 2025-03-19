Gal Gadot'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verilme töreninde İsrail-Filistin protestosu

Gal Gadot, en son röportajında, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından siyaset hakkında konuşmak zorunda hissettiğini şöyle anlattı: 7 Ekim'den sonra siyaset hakkında konuşmuyorum, çünkü ünlülerin siyaset hakkında konuşması kimin umurunda? Ben bir sanatçıyım. İnsanları eğlendirmek istiyorum. Dünya hakkında herhangi bir şey söylediğimde umut getirmek ve bir ışık kaynağı olmak istiyorum.