Gal Gadot'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verilme töreninde İsrail-Filistin protestosu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan ünlüler arasına katılırken, tören alanının dışında protesto sesleri yükseldi
'Wonder Woman', ' Hızlı ve Öfkeli' film serileriyle tanınan, son olarak tartışmalı 'Disney's Snow White' (Pamuk Prenses) filminde başrol oynayan İsrailli oyuncu Gal Gadot'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi.
Pamuk Prenses masalının yeni beyazperde uyarlamasında 'Kötü Kraliçe'yi canlandıran 39 yaşındaki Gal Gadot, yıldız ödülünü alırken çok mutlu görünüyordu. Oyuncu, kaldırımda adının yazıldığı yıldızın açılış törenine eşi Jaron Varsano ve dört çocuğuyla katıldı.
Ancak tüm bu mutlu görüntünün ardında protesto gösterileri vardı. Bariyerlerle çevrili tören alanının dışında hem İsrail yanlıları hem de Filistin yanlıları ayrı ayrı eylemler düzenledi.
Filistin yanlısı protestocular tören alanının dışında 'Kahramanlar Filistinliler gibi savaşır' ve 'Yaşasın Filistin' yazılı pankartlar taşıyarak toplandı.
Daha önce İsrail ordusunda askerlik yapan Gal Gadot, İsrail-Filistin savaşı hakkında İsrail yanlısı söylemleriyle biliniyor.
Son zamanlarda Gal Gadot ile son filminde Pamuk Prenses karakterini canlandıran başrol arkadaşı Rachel Zegler arasında İsrail-Filistin çatışması konusundaki karşıt duruşları nedeniyle bir çekişme yaşandığı iddiaları ortaya çıktı.
Filistin yanlısı olan Rachel Zegler'in Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldız törenine katılmaması dikkat çekti.
Gal Gadot'un yıldız törenine, 'Hızlı ve Öfkeli'nin başrol oyuncusu Vin Diesel ve 'Wonder Woman'ın yönetmeni Patti Jenkins de katıldı.
Gal Gadot ve ona destek veren davetliler objektiflere poz verirken dışarıda protetocular arasında yaşanan arbedenin farkında değilmiş gibi görünüyordu.
Gal Gadot, en son röportajında, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından siyaset hakkında konuşmak zorunda hissettiğini şöyle anlattı: 7 Ekim'den sonra siyaset hakkında konuşmuyorum, çünkü ünlülerin siyaset hakkında konuşması kimin umurunda? Ben bir sanatçıyım. İnsanları eğlendirmek istiyorum. Dünya hakkında herhangi bir şey söylediğimde umut getirmek ve bir ışık kaynağı olmak istiyorum.
"7 Ekim'de, insanlar evlerinden, yataklarından kaçırıldığında, erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Holokost'tan kurtulanlar, o gün olanların dehşetini yaşarken, sessiz kalamazdım" diyen Gal Gadot; "Ben nefret yanlısı değilim. Ben, tüm ailesi Auschwitz'te silindikten sonra İsrail'e gelip sıfırdan bir aile kuran bir Holokost kurtulanının torunuyum. Sekizinci nesil İsrailliyim. Ben İsrail'in yerlisiyim" diye konuştu.
"Ben tamamen insanlıktan yanayım ve rehineler için savunuculuk yapmam gerektiğini hissettim. Herkes adına daha iyi günler için dua ediyorum" diyen oyuncu; "Herkesin iyi bir yaşam ve refaha sahip olmasını ve çocuklarını güvenli bir ortamda yetiştirme gücüne sahip olmasını istiyorum" ifadesini kullandı.