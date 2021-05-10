Whedon, bir süredir 'Justice League: Adalet Birliği', 'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Angel' gibi yapımlarda kendisiyle çalışan oyuncuların eleştirileriyle karşı karşıyaydı. Oyuncular, yönetmeni istirmarcı davranmakla ve "toksik" bir çalışma ortamı oluşturmakla suçlamıştı.

"KARİYERİMİ BERBAT EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gal Gadot, konuyla ilgili, "Kariyerimi bir biçimde tehdit etti ve eğer bir şeyi yaparsam kariyerimi berbat edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.