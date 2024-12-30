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        Haberler Dünyadan Gal Gadot ölümden döndüğünü açıkladı: Hamilelikte beynime pıhtı attı - magazin haberleri

        Gal Gadot ölümden döndüğünü açıkladı: Hamilelikte beynime pıhtı attı

        Dört çocuk annesi ünlü oyuncu Gal Gadot, mart ayında dünyaya getirdiği kızı Ori'ye hamileyken beynine pıhtı atması sonucu acil ameliyata alındığını ve ölümden döndüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:56
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        'Wonder Woman' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un ünlü yıldızı Gal Gadot, son hamileliğinde ölümden döndüğünü açıkladı.

        39 yaşındaki İsrailli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğuna hamileliğinde beynine kan pıhtısı atma sorunu yaşadığını duygusal bir mesajla anlattı.

        Ori adını verdiği dördüncü çocuğunu mart ayında dünyaya getiren Gadot, "Bu yıl derin zorluklar ve derin düşüncelerle geçti. Kişisel bir hikayeyi nasıl paylaşacağımı veya paylaşıp paylaşmama konusunda kendimle boğuştum. Sonunda kalbimin beni yönlendirmesine izin vermeye karar verdim" diye söze girdi.

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        "Paylaşarak farkındalık yaratabileceğimi ve benzer bir şeyle karşılaşabileceklere destek olabileceğimi umuyorum" diyen ünlü oyuncu, kızının doğumunu anlatırken, “Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi. Ameliyattan önce Jaron’a kızımız doğduğunda, bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim" dedi.

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        "Artık tamamen iyileştim ve bana geri verilen hayat için minnettarım" diyen Gadot, "Yolculuk bana çok şey öğretti. Öncelikle, vücudumuzu dinlemek ve bize söylediklerine güvenmek hayati önem taşıyor. Acı, rahatsızlık veya hatta ince değişiklikler bile genellikle daha derin anlamlar taşır ve vücudunuza uyum sağlamak hayat kurtarıcı olabilir" ifadesini kullandı.

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        "Farkındalık önemlidir. 30 üstü yaş grubundaki 100 bin hamile kadından 3'ünün beyinde kan pıhtısı oluşması teşhisi aldığından haberim yoktu" diyen Gadot, "Tedavi edilebilir olduğu için erken teşhis çok önemli. Nadir olsa da bir olasılık ve bunun var olduğunu bilmek, bununla başa çıkmanın ilk adımı. Bunu paylaşmanın amacı kimseyi korkutmak değil, güçlendirmek. Bu hikaye yüzünden tek bir kişi bile sağlığı için harekete geçmeye mecbur hissederse, paylaşmaya değer olacak" mesajını paylaştı.

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        Jaron Varsano ile 2008'de evlenen ünlü oyuncu, bebeğinin doğum haberini paylaşırken, "Benim tatlı kızım, hoş geldin. Hamilelik hiç kolay değildi ama üstesinden geldik" diye yazmıştı.

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        Gal Gadot, 2011'de Alma'yı, 2017'de Maya'yı ve 2021'de Daniella'yı dünyaya getirmişti. Bir röportajında, "Doğurmayı seviyorum. Yapabilseydim haftada bir doğururdum. Çok büyülü bir şey. Hep epidural (ağrısız doğum) oluyorum ve dürüst olmak gerekirse acı duymuyorum. Bir hayat yaratıyor olma hissi tarifsiz" ifadesini kullanmıştı.

        #gal gadot
        #Beyne pıhtı atması
        #hamilelik
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