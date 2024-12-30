Gal Gadot ölümden döndüğünü açıkladı: Hamilelikte beynime pıhtı attı

"Farkındalık önemlidir. 30 üstü yaş grubundaki 100 bin hamile kadından 3'ünün beyinde kan pıhtısı oluşması teşhisi aldığından haberim yoktu" diyen Gadot, "Tedavi edilebilir olduğu için erken teşhis çok önemli. Nadir olsa da bir olasılık ve bunun var olduğunu bilmek, bununla başa çıkmanın ilk adımı. Bunu paylaşmanın amacı kimseyi korkutmak değil, güçlendirmek. Bu hikaye yüzünden tek bir kişi bile sağlığı için harekete geçmeye mecbur hissederse, paylaşmaya değer olacak" mesajını paylaştı.