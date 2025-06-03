Galatasaray'a kötü haber: Sane'nin önceliği Türkiye değil!
Bayern Münih'le olan sözleşmesini yenilemeyen Leroy Sane için Galatasaray ve Türkiye transferde geri planda kaldı. İşte detaylar...
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor.
Kaleci, orta saha, kanat ve 10 numara transferleri gerçekleştirmek isteyen Cimbom, Leroy Sane için masaya oturmuştu.
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen sarı-kırmızılılar ülke engeline takıldı. Bayern Münih’in kontratındaki revize talebini kabul etmeyen Sane, Bavyera devinden henüz kopmuş değil.
Tecrübeli futbolcunun önceliği Bayern Münih’ten istediği yıllık ücretle yeni bir sözleşme yapmak. Sane Bayern Münih’ten ayrılması durumunda ise Premier Lig’e dönmek istiyor.
Oyuncunun ailesi Londra’da yaşıyor ve Alman futbolcu da Premier Lig’de top koşturmaya sıcak bakıyor. Sane’nin İngiltere’den de istediği dolgun ücretli teklifleri alamaması durumunda önceliklediği lig ise Suudi Arabistan.
Galatasaray ve Türkiye’nin ise tecrübeli futbolcunun son seçeneği olduğu öğrenildi. Sane ile Galatasaray dışında Fenerbahçe de ilgileniyor.