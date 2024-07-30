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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ayrılığı açıkladı! Emin Bayram transferi resmen duyuruldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ayrılığı açıkladı!

        Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Westerlo'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:56
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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        Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Westerlo'ya bonservisiyle transfer oldu.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

        Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır"

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