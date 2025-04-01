Galatasaray'da hedef yarı final! İşte Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmada, kazanan takım yarı finale yükselecek. Eğer 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak; yine eşitlik sağlanamazsa, turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 maçta Galatasaray 14 galibiyet alırken, Fenerbahçe 3 kez kazandı; 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.