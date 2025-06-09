Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Muslera yerine 5 aday! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Muslera yerine 5 aday!

        Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sona ererken, yeni kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan Uruguaylı file bekçisi yerine 5 aday belirledi.

        Giriş: 09.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da listenin ilk sırasında Real Madrid’in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin yer alıyor.

        2

        İspanyol devi, genç kaleci için 25 milyon euro talep ediyor. Ancak Lunin’in Real Madrid’den ayrılmaya çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

        3

        Sarı-kırmızılıların kaleci listesindeki ikinci isim, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır. Milli eldivenle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco da ilgileniyor.

        4

        Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan’ı Türkiye içinde bir kulübe göndermek istemiyor.

        5

        Bordo-mavililer, oyuncuyu takımda tutmak adına 100 milyon TL değerinde yeni bir sözleşme teklifini de masaya koymuş durumda.

        6

        Galatasaray’ın üçüncü sıradaki adayı ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalecisi Marcin Bulka.

        7

        Sözleşmesinin son yılına giren Polonyalı kaleci, kulübün yayıncı kuruluştan kaynaklanan ekonomik problemler nedeniyle satış listesine konulabilir.

        8

        Bulka’nın önceliği ise Premier Lig.

        9

        Listenin devamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’un genç kalecisi Noah Atubolu yer alıyor.

        10

        Yine dikkat çeken bir diğer isim ise Yunanistan’dan PAOK’un Hırvat file bekçisi Dominik Kotarski.

        11

        Galatasaray yönetimi, kaleyi emanet edeceği ismi kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.

        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!