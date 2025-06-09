Galatasaray'da Muslera yerine 5 aday!
Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sona ererken, yeni kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan Uruguaylı file bekçisi yerine 5 aday belirledi.
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da listenin ilk sırasında Real Madrid’in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin yer alıyor.
İspanyol devi, genç kaleci için 25 milyon euro talep ediyor. Ancak Lunin’in Real Madrid’den ayrılmaya çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılıların kaleci listesindeki ikinci isim, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır. Milli eldivenle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco da ilgileniyor.
Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan’ı Türkiye içinde bir kulübe göndermek istemiyor.
Bordo-mavililer, oyuncuyu takımda tutmak adına 100 milyon TL değerinde yeni bir sözleşme teklifini de masaya koymuş durumda.
Galatasaray’ın üçüncü sıradaki adayı ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalecisi Marcin Bulka.
Sözleşmesinin son yılına giren Polonyalı kaleci, kulübün yayıncı kuruluştan kaynaklanan ekonomik problemler nedeniyle satış listesine konulabilir.
Bulka’nın önceliği ise Premier Lig.
Listenin devamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’un genç kalecisi Noah Atubolu yer alıyor.