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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da önce iç huzur: Ayrılıklar gündemde! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da önce iç huzur: Ayrılıklar gündemde!

        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna uzanan Galatasaray yeni sezon kadrosunda önceliğini "iç huzura" verecek; oynamadığında sorun yaratan futbolcularla yollar ayrılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:55
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        Galatasaray, sadece Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı değil, aynı zamanda takım içi uyumu ve huzuru sağlamayı da hedefliyor. Teknik ekip, geri dönecek kiralık oyuncuların durumu üzerine dikkatli ve dengeli bir planlama yapıyor.

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        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen 17 oyuncunun birçoğu 30 Haziran itibarıyla kulübe dönecek. Bu süreçte Galatasaray, transfer kadar ayrılıkları da dinginlikle yönetmek istiyor.

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        Teknik Direktör Okan Buruk’un değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Oyuncuların kariyerlerine en doğru şekilde devam etmeleri için alternatif çözümler üretilecek.

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        Zor bir dönem geçiren Nicolo Zaniolo’nun durumu da belirsizliğini koruyor. İtalya’daki olaylardan sonra hakkında disiplin süreci başlatılması ihtimali, Galatasaray’ın elini kolunu şimdilik bağladı.

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        Sarı-kırmızılılar onunla ilgili süreci sakin bir şekilde yönetmeyi tercih ediyor. Okan Buruk ise oynamadığında sorun çıkaran Zaniolo’yu kadroda düşünmüyor.

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        Geçen sezon ayrılık süreci sancılı geçen Victor Nelsson da Zaniolo gibi gelecek planları arasında yer almıyor.

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        Aynı şekilde, Derrick Köhn’ün Werder Bremen’de kalma isteği de Galatasaray’ın bonservis konusundaki yaklaşımıyla şekillenecek. Köhn’le Udinese dışında Süper Lig’den Göztepe de ilgileniyor.

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        Mathias Ross ve Halil Dervişoğlu gibi isimler ise kadroda düşünülmüyor ve kendilerine kulüp bakılıyor.

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