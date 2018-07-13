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'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular

13.07.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Türkiye'nin 3 Büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, uzun yıllardır gözlerini Anadolu'dan çıkan futbolculara dikmiş durumdaydı. Ancak 3 Büyük kulüp zaman zaman transferlerinde beklediğini bulamadı! İşte 3 Büyükler'e gelen ve fiyasko çıkan futbolcular...

  • 1 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    1 | 51

    HTSPOR.COM

    Baki Mercimek - Beşiktaş

  • 2 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    2 | 51

    Youla - Beşiktaş

     

  • 3 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    3 | 51

    Serkan Aykut - Galatasaray

  • 4 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    4 | 51

    Orhan Ak - Galatasaray

  • 5 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    5 | 51

    Ali Bilgin - Fenerbahçe

  • 6 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    6 | 51

    İlhan Parlak - Fenerbahçe

  • 7 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    7 | 51

    Murat Erdoğan - Galatasaray

  • 8 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    8 | 51

    Ivaylo Petkov - Fenerbahçe

  • 9 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    9 | 51

    Altan Aksoy - Galatasaray

  • 10 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    10 | 51

    Kemal Aslan - Fenerbahçe

  • 11 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    11 | 51

    Yasin Çakmak - Fenerbahçe

     

  • 12 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    12 | 51

    Erhan Albayrak - Fenerbahçe

  • 13 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    13 | 51

    Ali Akdeniz - Fenerbahçe

  • 14 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    14 | 51

    Adem Dursun - Beşiktaş

     

  • 15 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    15 | 51

    Ali Tandoğan - Beşiktaş

  • 16 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    16 | 51

    Mahmut Hanefi - Fenerbahçe

  • 17 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    17 | 51

    Çağdaş Atan - Beşiktaş

  • 18 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    18 | 51

    Bülent Akın - Galatasaray

  • 19 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    19 | 51

     Erman Güraçar - Beşiktaş

     

  • 20 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    20 | 51

    Gökhan Güleç - Beşiktaş

     

  • 21 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    21 | 51

    Cem Karaca - Fenerbahçe

     

     

  • 22 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    22 | 51

    Alper Akıcı - Fenerbahçe

     

     

  • 23 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    23 | 51

    Murat Hacıoğlu - Fenerbahçe

  • 24 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    24 | 51

    Erhan Güven

  • 25 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    25 | 51

    Celil Sağır - Fenerbahçe

  • 26 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    26 | 51

    Tuna Üzümcü - Beşiktaş

  • 27 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    27 | 51

    Ümit Bozkurt - Beşiktaş

  • 28 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    28 | 51

    Veysel Cihan - Beşiktaş

     

  • 29 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    29 | 51

    Ragıp Başdağ - Galatasaray

     

  • 30 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    30 | 51

    Volkan Yaman - Galatasaray

  • 31 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    31 | 51

    Ömer Erdoğan - Galatasaray

     

  • 32 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    32 | 51

    Orkun Uşak - Galatasaray

     

  • 33 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    33 | 51

    Salih Dursun - Galatasaray

  • 34 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    34 | 51

     Dany - Galatasaray

     

     

  • 35 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    35 | 51

    Serdar Kurtuluş - Beşiktaş

     

  • 36 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    36 | 51

    Amrabat - Galatasaray

     

  • 37 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    37 | 51

    Emmanuel Emenike - Fenerbahçe

     

  • 38 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    38 | 51

    Sezer Öztürk - Fenerbahçe

     

     

     

  • 39 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    39 | 51

    Sercan Yıldırım - Galatasaray

  • 40 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    40 | 51

    Erman Kılıç - Galatasaray

     

     

  • 41 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    41 | 51

    Serdar Kesimal - Fenerbahçe

  • 42 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    42 | 51

    Mehmet Batdal - Galatasaray

  • 43 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    43 | 51

    Gökhan Ünal - Fenerbahçe

  • 44 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    44 | 51

    Tarık Çamdal - Galatasaray

  • 45 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    45 | 51

    Mustafa Pektemek - Beşiktaş

  • 46 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    46 | 51

    Musa Çağıran - Galatasaray

  • 47 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    47 | 51

    Rodrigo Tabata - Beşiktaş

  • 48 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    48 | 51

    Özer Hurmacı - Fenerbahçe

  • 49 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    49 | 51

    Gökhan Emreciksin - Fenerbahçe

  • 50 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    50 | 51

    Okan Koç - Beşiktaş

  • 51 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferi!
    51 | 51

    Ali Turan - Galatasaray

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Yorumlar 3
  • Misafir 46 dakika önce
    zaten aralarında 1-2 tane oyuncu var o kadar
  • Misafir 1 saat önce
    Çoğu beşiktaşın elinde patlamış.
  • Misafir 1 saat önce
    fenerbahçeli oyunculara bakıyorumda bunlara fiyasko diyemeyiz, birçok oyuncudan daha iyilerdi dönemlerinde. yüzde 70 ine katılmıyorum
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