Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
Yeni sezon için transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcunun menajeriyle doğrudan bir görüşme yapacağı aktarıldı.
Galatasaray transfer gündeminde birçok isim bulunurken, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu da listeye eklendi.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, önümüzdeki günlerde Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etme konusundaki ilgisini artıracak ve İstanbul’da menajeriyle doğrudan bir görüşme yapacak.
Transferin Inter’in taleplerine bağlı olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklifin olmadığı da aktarıldı. Ancak Galatasaray'ın Hakan'ı transfer etmeyi denemek istediği öne sürüldü.
Öte yandan HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Inter’in bazı tecrübeli futbolcuları kulübün Cristian Chivu hamlesinden rahatsız ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Hakan Çalhanoğlu da ayrılmaya sıcak bakıyor.
Galatasaray başkanı Dursun Aydın Özbek bayramda Hakan Çalhanoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu bayram konuşmasında konu transfere de geldi. Milli futbolcu bu yazı “Ya şimdi ya hiç” olarak görüyor ve Galatasaray’a gelme konusunda istekli.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.