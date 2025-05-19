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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Direkt olarak Devler Ligi lig etabında mücadele etme hakkı kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de ortaya çıktı. İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:19
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        Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşarak 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

        2

        Direkt olarak Devler Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        3

        İNGİLTERE:

        Liverpool

        Arsenal

        *Newcastle United

        *Chelsea

        *Aston Villa

        *Manchester City

        *Nottingham Forest

        *Tottenham / Manchester United

        *UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak.

        *Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City ve Nottingham Forest'ın ise ligdeki sıralaması kesinleşmedi. Bu ekiplerden 3'ü Devler Ligi bileti alacak.

        4

        İTALYA:

        Napoli

        Inter

        Atalanta

        *Juventus

        *Lazio

        *Roma

        *Juventus, Lazio ve Roma arasında sıralama kesinleşmedi. Ligde 4. sırayı elde edecek takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

        5

        İSPANYA:

        Barcelona

        Real Madrid

        Atletico Madrid

        Athletic Bilbao

        Villarreal

        6

        ALMANYA:

        Bayern Münih

        B.Leverkusen

        E.Frankfurt

        B.Dortmund

        7

        FRANSA:

        PSG

        Marsilya

        Monaco

        8

        HOLLANDA:

        PSV Eindhoven

        9

        PORTEKİZ:

        Sporting Lizbon

        10

        BELÇİKA:

        Union Saint-Gilloise veya Club Brugge

        *Belçika'da sıralama kesinleşmedi.

        11

        ÇEKYA:

        Slavia Prag

        12

        YUNANİSTAN:

        Olympiakos

        13

        DİĞER RAKİPLER PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK

        Galatasaray'ın diğer muhtemel rakiplerinden 7'si ise daha sonra belli olacak. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.

        14

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

        Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

        Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek. Galatasaray, geçtiğimiz sezon aynı formatla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

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