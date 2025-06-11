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        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi!

        Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Leroy Sane, sağlık kontrollerinden geçmek ve sorun çıkmaması halinde sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi. Öte yandan yıldız oyuncuyla görüşmelere başlanıldığı KAP'a bildirilirken, sarı-kırmızılılarda giyeceği forma numarası da belli oldu.

        Giriş: 11.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:44
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        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
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        Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

        Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

        Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ıslak imzalar atılacak.

        FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

        29 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Sane'nin sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        "PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

        Transferle ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Çelik, "Henüz ıslak imzalar atılmadı ama Galatasaray'la Leroy Sane arasında prensip anlaşmasından söz edebiliriz. Önceliği Bayern Münih'e vermişti, Arsenal'den teklif bekledi ama tatmin edici teklif almadı. Fenerbahçe ve Galatasaray tekliflerini yaptı." dedi.

        "YILLIK 9 MİLYON EURO ÖDENECEK"

        Sözleşme detaylarına da değinen Çelik, "Galatasaray, Sane'ye yıllık net 9 milyon Euro ücret ödeyecek. Bu maaşın yanı sıra 3 sezona yayılmış halde 6 milyon Euro imza parası da olacak. Saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmiş değil, bir aksiliğe rastlanmaması halinde ıslak imzaların atılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol - 6 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 376 dakika sahada kaldı.

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