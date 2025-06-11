Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi!

Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ıslak imzalar atılacak. FORMA NUMARASI BELLİ OLDU 29 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Sane'nin sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. REKLAM Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI" Transferle ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Çelik, "Henüz ıslak imzalar atılmadı ama Galatasaray'la Leroy Sane arasında prensip anlaşmasından söz edebiliriz. Önceliği Bayern Münih'e vermişti, Arsenal'den teklif bekledi ama tatmin edici teklif almadı. Fenerbahçe ve Galatasaray tekliflerini yaptı." dedi.