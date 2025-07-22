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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den cardi ve Zaniolo açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den cardi ve Zaniolo açıklaması

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığını atlatan Mauro Icardi ile hazırlık kampında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:42
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        G.Saray'dan Icardi ve Zaniolo açıklaması
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        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıktan çıkan Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinin yolunda gittiğini söyledi.

        İnce, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekipteki sakat futbolcularla ilgili bilgi verdi.

        Ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Mauro Icardi'de her şeyin yolunda olduğuna değinen İnce, "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." diye konuştu.

        Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan müsabakada sakatlanan Nicolo Zaniolo ile Batuhan Şen'in durumlarını değerlendiren İnce, "Zaniolo ile maçtan sonra konuştuğumuzda quadriceps kasında ağrı hissettiğini söyledi. Tedbir amaçlı MR çekeceğiz. Bu yüzden antrenmana çıkmayacak. Batuhan bir kafa travması geçirdi. Çok şükür beyinle ilgili bir şey yok. Ancak dizinde iç yan bağlarında bir hasar var. Onun tedavisine başladık. İstanbul'da tedavisine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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