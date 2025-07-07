Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona yakın: Kavukcu, İtalya'ya gidiyor!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Galatasaray, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gidiyor
Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasarayi Victor Osimhen için Napoli’ye 60 milyon Euro teklifte bulundu.
İtalyan ise kulübü 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin kullanılmasını talep ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
KAVUKCU İTALYA'YA GİDİYOR!
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen için İtalya'ya gidiyor.
GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performans ile takımını şampiyonluğa götürdü.