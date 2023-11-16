Galler Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? A Milli takım aday kadrosu! - Futbol Haberleri

Galler Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? A Milli takım aday kadrosu! - Futbol Haberleri

Galler Türkiye maçı için artık geri sayıma geçildi. Art arda 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımız, D Grubu son maçında Galler'le karşı karşıya gelecek ve kura çekimine 1. torbada katılmak için ter dökecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği maçla ilgili detaylar ve millilerimizn kadrosu...

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MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?



Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.



Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.