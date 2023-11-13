Galler Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli takım aday kadrosu!
Euro 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider tamamlamak adına Galler ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleden beraberlik aldığı takdirde turnuvanın kura çekimine ilk torbadan katılacak millilerimizin Galler maçı ile ilgili bilgileri derledik...
Galler Türkiye maçı için nefesler tutulmuş durumda. Euro 2024'e gitmeyi başararak üst üste 3. kez turnuvada yer almayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler'le mücadele edecek ve grup 1.'si olarak turnuvaya gitmenin yollarını arayacak. İşte, aday kadrosu belli olan millilerimizin zorlu maçının günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine ilişkin ayrıntılar...
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.
MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.
Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)
2-) Galler / 10 Puan (6 maç)
3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)
4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)
5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci:Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)