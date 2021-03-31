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HaberlerDünyadanGame of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'den Türkiyeli kadınlara: Dik durun, güçlü durun
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George R.R. Martin'den Türkiyeli kadınlara: Dik durun, güçlü durun

'Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, ünlü aktris Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili mail attığını duyurdu. Martin, konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak, "Türkiye'den beni duyan kız çocuklarına ve kadınlara bir mesajım var: Dik durun, güçlü durun" ifadelerini kullandı

Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'den Türkiyeli kadınlara: Dik durun, güçlü durun
HABERTURK.COM

'Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin mail attığını açıkladı.

Bunun üzerine Martin, konuyla ilgili endişelerini içeren "Türkiye'de Şiddet" başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

"DİK DURUN, GÜÇLÜ DURUN"

İşte 72 yaşındaki ünlü yazarın o yazısı:

Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, HBO 'Game of Thrones' fanları onu 'Shae' rolüyle de hatırlar... Sibel, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan can sıkıcı gelişmeler ile ilgili beni uyaran bir mail attı. (Sibel Almanya’da doğmuş, büyümüş ve yaşıyor ancak Türk kökenli) Mailinde, Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak çekildiği söyledi.

Detaylar şöyle: Sibel, kendisi de şiddet mağduru olmayı ilk elden deneyimlemiş biri olarak, uzun zamandır dünya genelinde kadına yönelik şiddet mücadelesinde aktif rol alıyor.

Sibel yalnızca iyi bir oyuncu değil, 'Shae' karakterine kitaplarımda olmayan bir ruh ve derinlik verdi. Ayrıca gerçekten cesur bir kadın ve bir kahraman. Yaptığı ve yapmaya çalıştığı şeyler için ona gerçekten hayranım. Ona ve Türkiye'den beni duyan kız çocuklarına ve kadınlara bir mesajım var: Selam ve sevgiler... Dik durun, güçlü durun.

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