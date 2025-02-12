'Game of Thrones' yıldızı Peter Dinklage'ın yeni projesi belli oldu

'Games of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Tyrion Lannister' karakteriyle tanınan Peter Dinklage'ın yeni projesi belli oldu.

55 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Dexter'in devam dizisi 'Dexter: Resurrection'a imza attı.

Peter Dinklage, dizide, cömert bir hayırsever ve gösterişli dış görünüşünün arkasında karanlık bir yüzü olan Leon Prater karakterine hayat verecek.

Michael C. Hall'un, seri katil Dexter Morgan rolünü yeniden canlandıracağı 'Dexter: Resurrection'ın kadrosunda ayrıca Uma Thurman, David Zayas, James Remar ve Jack Alcott da yer alacak.

Dizisinin hikâyesine dair detaylar henüz açıklanmazken, çekimlerine geçen ay başlanan dizinin yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

Peter Dinklage, 2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones' dizisiyle dünya çapında tanındı.