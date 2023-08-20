Gani Müjde'den Selen Görgüzel'e olay gönderme

Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda objektiflere yansımış ve elindeki pet şişede anne sütü olduğunu söylemişti.

"Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü" diyen Selen Görgüzel, "Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum, vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başladı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" ifadelerini kullanmıştı.