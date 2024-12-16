Oyuncu Belma Canciğer 52 yaşına girdi. Gani Müjde, Instagram hesabından Canciğer'in çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: Kod adı: Belmoş… Ailemizin hiç büyümeyen çocuğu, canım karım, sevgili eşim, çocuklarımın ve benim yoldaşımız bugün bir yaş daha aldı. Enerjisi ile sürprizleri ile olağanüstü titizliği ile beni ve çocuklarımızı büyüttü ama ama o içindeki çocuk hepimizin yaşama heyecanı ve sevinci oldu. Dilerim uzun yıllarımız ve yollarımız olsun. Çocuklarımız büyüdü ama içindeki ve içimizdeki o merhametli, öğrenmeye ve eğlenmeye aç küçük çocuk hiç büyümesin. Yeni yaşın sana ve ailemize huzur ve mutluluk getirsin. Seni seviyorum (z)...

Gani Müjde, 2000 yılında Belma Canciğer ile evlenmişti. Çiftin, Ecesu ve Arda adında iki çocukları dünyaya gelmişti.