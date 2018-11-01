Garanti Yatırım’da Genel Müdürlük görevine Utku Ergüder atandı. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Ergüder, yüksek lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1995 yılında finans sektöründe başlayan Ergüder, farklı aracı kurumlarda görev aldıktan sonra 2000 yılında Garanti Bankası bünyesine katıldı. 2004-2010 yılları arasında Ankara Yatırım Merkezi Müdürlüğü yapan Ergüder, sonrasında Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı ve Aracılık Hizmetleri Birim Müdürü olarak görev aldı. Ergüder, 2015 yılından bu yana Garanti Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ